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Белый дом подтвердил разрешение Вооруженным силам Украины (ВСУ) бить ATACMS вглубь России. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби.

"Прямо сейчас у них есть возможность использовать ATACMS для самообороны, в случае неотложной необходимости", – цитирует его РИА Новости.

Кирби объяснил такую необходимость ситуацией, происходящей вокруг Курска и Курской области.

Боевые столкновения с украинскими подразделениями в этом регионе продолжаются с 6 августа. Всего за это время противник потерял здесь свыше 35 тысяч военнослужащих и более 200 танков.

Между тем в Минобороны РФ уже заявляли об ударах ВСУ ракетами ATACMS в Курской и Брянской областях. В ответ на это Россия 21 ноября применила ракету "Орешник", ударив по заводу в Днепропетровской области Украины.

По версии некоторых западных СМИ, США фактически напрямую напали на РФ, разрешив Украине бить ATACMS. Ракеты большой дальности требуют опытных кадров и сложного оборудования, которых у Украины нет.

