Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские подразделения за сутки уничтожили в приграничных районах Курской области 360 боевиков ВСУ, сообщает Минобороны РФ.

Также ликвидированы две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, три артиллерийских орудия, восемь минометов и две станции радиоэлектронной борьбы.

Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 35 050 военнослужащих и 215 танков. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.

Боевые столкновения с украинскими подразделениями в Курской области продолжаются с 6 августа. По этой причине в регионе введен режим ЧС федерального характера и действует режим КТО.

В свою очередь, Владимир Путин заявлял о своей уверенности в полном освобождении Курской области от формирований ВСУ. Президент также обращал внимание, что после того, как украинские войска покинут российские территории, там будет очень востребована работа волонтеров.