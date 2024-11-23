23 ноября, 13:54Политика
ВСУ за сутки потеряли до 360 человек на курском направлении
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Российские подразделения за сутки уничтожили в приграничных районах Курской области 360 боевиков ВСУ, сообщает Минобороны РФ.
Также ликвидированы две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, три артиллерийских орудия, восемь минометов и две станции радиоэлектронной борьбы.
Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 35 050 военнослужащих и 215 танков. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.
Боевые столкновения с украинскими подразделениями в Курской области продолжаются с 6 августа. По этой причине в регионе введен режим ЧС федерального характера и действует режим КТО.
В свою очередь, Владимир Путин заявлял о своей уверенности в полном освобождении Курской области от формирований ВСУ. Президент также обращал внимание, что после того, как украинские войска покинут российские территории, там будет очень востребована работа волонтеров.
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