Депутат ГД Петров заявил, что ВСУ сожгли в Курской области 14 деревень

Фото: телеграм-канал "Курская область"

Вооруженные силы Украины с начала вторжения в Курскую область сожгли 14 деревень и разрушили 1 139 предприятий малого, среднего и крупного бизнеса. Об этом в беседе с RTVI заявил депутат ГД от региона Николай Петров.

По словам депутата, бои затронули 629 гектаров пахотной земли. Помимо этого, ВСУ уничтожили 300 тысяч голов свиней и 27 тысяч голов крупного рогатого скота. Также украинские силы украли 350 тысяч тонн зерна и вывезли всю сельскохозяйственная техника.

Петров заявил, что он внес в правительство предложение о государственной поддержке Курской области. Депутат считает, что необходимо создать программу помощи для Курской, Брянской и Белгородской областей по аналогии с новыми субъектами страны.

Боевые действия между ВСУ и ВС РФ в Курской области продолжаются с 6 августа текущего года. В связи с этим в регионе введен режим ЧС федерального масштаба и действует режим КТО.

В свою очередь, Владимир Путин заявлял, что уверен в полном освобождении региона от формирований киевского режима. Российский лидер также обращал внимание, что после того, как ВСУ уйдут с территории РФ, там будет востребована работа волонтеров.