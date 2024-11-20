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Посол Украины в Великобритании и бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный заявил украинским военнослужащим, которые проходят обучение, что им не нужно бояться смерти, так как у них осталось мало шансов выжить на передовой. Его слова передает британская газета The Sun.

"Помните, что война с каждым днем становится все более жестокой", – заявил он на встрече с украинскими военными на одной из баз подготовки солдат в Британии.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский признал, что ВСУ отступают на фронте из-за нехватки солдат. Так он прокомментировал информацию, что на поле боя армия России в несколько раз превосходит численность украинских войск. Назывались данные один к восьми.

В связи с этим позиции Зеленского оказались ослаблены. На это, по данным СМИ, повлияло не только успешное наступление России на Донбассе, но и провал операции ВСУ в Курской области. Именно поэтому, как считают журналисты, он стал более открытым для диалога и мирных переговоров с российской стороной.

Кроме того, из-за активного наступления ВС РФ на поле боя западные аналитики прогнозируют новые территориальные потери ВСУ в ближайшие месяцы.

