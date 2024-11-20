20 ноября, 14:34Политика
ВС РФ уничтожили группировку ВСУ у Ольговской рощи Курской области
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Вооруженные силы России завершили уничтожение группировки украинских войск, блокированной в Ольговской роще Курской области. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Ведомство отметило, что российские силы продолжают разгром Вооруженных сил Украины (ВСУ) в регионе. По данным министерства, подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям девяти бригад ВСУ в районах восьми населенных пунктов Курской области.
Кроме того, российская авиация и артиллерия поразили живую силу и технику противника в районах 22 населенных пунктов Курской области, а также шести населенных пунктов в Сумской области.
Боевые столкновения с украинскими подразделениями в Курской области продолжаются с 6 августа. По этой причине в регионе введен режим ЧС федерального характера и действует режим КТО.
Владимир Путин заявлял о своей уверенности в полном освобождении Курской области от формирований ВСУ. Президент также обращал внимание, что после того, как украинские войска покинут российские территории, там будет очень востребована работа волонтеров.
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