Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы России завершили уничтожение группировки украинских войск, блокированной в Ольговской роще Курской области. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Ведомство отметило, что российские силы продолжают разгром Вооруженных сил Украины (ВСУ) в регионе. По данным министерства, подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям девяти бригад ВСУ в районах восьми населенных пунктов Курской области.

Кроме того, российская авиация и артиллерия поразили живую силу и технику противника в районах 22 населенных пунктов Курской области, а также шести населенных пунктов в Сумской области.

Боевые столкновения с украинскими подразделениями в Курской области продолжаются с 6 августа. По этой причине в регионе введен режим ЧС федерального характера и действует режим КТО.

Владимир Путин заявлял о своей уверенности в полном освобождении Курской области от формирований ВСУ. Президент также обращал внимание, что после того, как украинские войска покинут российские территории, там будет очень востребована работа волонтеров.

