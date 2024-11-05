Песков: США признают отсутствие подтверждений нахождения военных КНДР в зоне СВО

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США сами указывают, что не имеют подтверждений тезисам о присутствии военных КНДР в зоне СВО. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Я не буду ничего говорить на эту тему, потому что все представители США, которые об этом говорят, они к этим утверждениям всегда добавляют фразу: "Вместе с тем окончательных подтверждений американская сторона не имеет", – сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, киевский режим и Запад пытаются все больше интернационализировать конфликт на Украине, вовлекая в него Южную Корею.

"Безусловно, и киевский режим, и многие европейские страны готовы и делают очень многое для того, чтобы продолжить процесс интернационализации украинского конфликта и вовлечения все большего числа стран", – заключил он.

Ранее американские СМИ заявили о якобы переброске в Курскую область нескольких тысяч бойцов элитного подразделения ВС КНДР. По данным журналистов, северокорейские солдаты примут участие в контрнаступлении, во время которого планируется выбить войска Украины с захваченной российской территории.

Соответствующую информацию подтвердил генсек НАТО Марк Рютте. Он уточнил, что подразделения военнослужащих КНДР уже развернуты на территории региона. Глава Альянса также указал, что члены НАТО ведут активные консультации по принятию ответных мер.

При этом Владимир Путин подчеркивал, что Москва и Пхеньян сами решат, будут ли они применять статью Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве в части оказания военной помощи.

Путин назвал серьезной вещью спутниковые снимки, где якобы видны войска КНДР на территории России. Он добавил, что если есть снимки, то они чего-то отражают.