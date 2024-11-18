18 ноября, 14:00Политика
ВСУ потеряли более 33,6 тыс военных с начала боевых действий в Курской области
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Потери украинских войск составили более 33 670 военных и 213 танков за все время боевых действий в Курской области. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Кроме того, ВСУ потеряли 140 боевых машин пехоты, 115 бронетранспортеров, 1 175 боевых бронированных машин, 958 автомобилей, 291 артиллерийское орудие, 40 пусковых установок РСЗО, включая 11 американских HIMARS и 6 MLRS, 13 пусковых установок ЗРК, 7 транспортно-заряжающих машин, 66 станций РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, 4 РЛС ПВО, 27 единиц инженерной и другой техники.
При этом за сутки потери ВСУ составили 420 бойцов, 2 боевые машины пехоты Bradley. Украинская сторона также потеряла боевую машину пехоты Marder, 4 боевые бронированные машины и другую технику. Также в плен сдались 24 украинских военных.
Боевые действия в регионе продолжаются с 6 августа. В области введен режим ЧС федерального характера и действует режим КТО.
Владимир Путин заявлял о своей уверенности в полном освобождении Курской области от формирований ВСУ. Он также указывал, что после того, как украинские войска покинут российские территории, там будет очень востребована работа волонтеров.
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