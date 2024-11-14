Российский Красный Крест помог найти 1 200 человек в Курской области

Фото: телеграм-канал "Российский Красный Крест"

Российский Красный Крест (РКК) помог найти порядка 1 200 человек, связь с которыми была потеряна в связи с событиями в Курской области. Об этом сообщается в телеграм-канале организации.

В РКК отметили, что установлена судьба и восстановлена связь с 969 гражданами и 231 военными. Всего в работу принято 6 049 обращений о розыске, однако одного и того же человека могут искать несколько человек – от родственников, до соседей и знакомых.

"Через сайт РКК было принято 3 555 обращений, через горячую линию организации и в ходе личного приема – 2 494 обращения", – говорится в статистике.

Также в организацию поступило 8 717 звонков для оказания психологической поддержки и уточнения информации по поступившим обращениям.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что 13 перемещенных из Курской области найдены в Сумской области Украины. В настоящее время идут переговоры с украинской стороной о возможности их возвращения в РФ.

Боевые действия в регионе продолжаются с 6 августа. В области введен режим ЧС федерального характера и действует режим КТО. За все время боев противник потерял здесь более 31 390 военнослужащих и 195 танков.

