Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российская армия за прошедшие сутки отразила семь контратак Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области, сообщили в Минобороны России.

Подразделения группировки войск "Север" пресекли контратаки противника в направлении населенных пунктов Дарьино, Леонидово, Николаево-Дарьино, Новая Сорочина и Новоивановка.

Кроме того, Вооруженные силы России (ВС РФ) продолжили наступление и нанесли поражение шести механизированным и трем десантно-штурмовым бригадам, одной танковой бригаде и еще одной бригаде морпехов, а также трем аналогичным формированиям территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Дарьино, Леонидово, Малая Локня, Николаево-Дарьино и Новоивановка.

За сутки украинцы потеряли до 90 солдат убитыми и ранеными, также утрачены танк, две БМП, бронетранспортер, три боевые бронемашины и два автомобиля.

Ранее зарубежные СМИ со ссылкой на источники в ВСУ рассказали, что численность украинских войск в Курской области превышает число солдат в Донбассе. По утверждению собеседника журналистов, в районе боевых действий украинская армия не всегда обеспечена необходимым вооружением и техникой, но с личным составом якобы проблем нет.

Бои с ВСУ идут в регионе с 6 августа. Там введен режим ЧС федерального характера, также действует режим контртеррористической операции.

