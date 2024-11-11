МО РФ впервые сообщило об уничтожении расчетами "Рубикона" орудия ВСУ в Курской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Расчеты центра перспективных беспилотных технологий "Рубикон" ликвидировали украинское орудие в Курской области, передает ТАСС со ссылкой на данные министерства обороны России, которое впервые сообщило об этом.

Речь идет о замаскированной артиллерийской установке противника, пояснили в ведомстве.

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) провели шесть контратак в направлении населенных пунктов Дарьино, Николаево-Дарьино и Новоивановка в Курской области, однако все они были отражены российскими военными.

В результате украинская армия потеряла до 70 человек убитыми и ранеными, также уничтожены танк, два бронетранспортера, четыре боевые бронированные машины и автомобиль. Пять военнослужащих ВСУ сдались в плен.

По последним данным, за все время боев в регионе противник потерял более 31 390 солдат.

Боевые действия в Курской области продолжаются с 6 августа. По этой причине в регионе введен режим ЧС федерального характера и действует режим КТО.

