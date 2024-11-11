Боевая машина пехоты американского производства М2 Bradley и турецкий бронеавтомобиль Kirpi эвакуированы российскими десантниками из приграничья Курской области, сообщила пресс-служба Минобороны.

Оба автомобиля доставили в ремонтное подразделение тульских десантников с поля боя. Их эвакуация проходила в два этапа: сначала был проведен инженерный осмотр территории, а затем началась операция по вывозу с помощью бронированной ремонтно-эвакуационной машины.

По данным ведомства, специалисты провели ремонтные работы над бронемашиной, которая попала к бойцам без сильных повреждений и с почти полным боекомплектом. В автомобиле удалось восстановить узлы, агрегаты и двигатель.

После технических работ над М2 Bradley будет принято решение о дальнейшем использовании автомобиля. В течение короткого времени ремонтники заменят там элементы электропроводки, восстановят электродетали.

Министерство также обнародовало видеоматериалы, демонстрирующие процесс эвакуации с поля боя и восстановления поврежденных боевых машин. В ролике начальник группы эвакуации рассказал, как украинские военные на БМП США проводили разведку. Они выдвинулись в направлении российских позиций, но подорвались на минном заграждении. После этого они покинули машину и были взяты в плен.

Боевые столкновения с украинскими подразделениями в Курской области продолжаются с 6 августа. По этой причине в регионе введен режим ЧС федерального характера и действует режим КТО.

Владимир Путин заявлял о своей уверенности в полном освобождении Курской области. Президент также обращал внимание, что после того, как украинские войска покинут российские территории, там будет очень востребована работа волонтеров.