09 ноября, 09:13Политика
МО РФ сообщило о взятии в плен женщины-военной ВСУ в Курской области
Фото: 123RF/liudmilachernetska
Российская группировка "Север" взяла в плен женщину-военнослужащую украинских войск в Курской области. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Как уточнило ведомство, ей оказалась рядовой стрелок Наталья Балаклицкая.
"По ее словам, пришла в ВСУ добровольцем", – говорится в сообщении.
Боевые столкновения с украинскими подразделениями в Курской области продолжаются с 6 августа. По этой причине в регионе введен режим ЧС федерального характера и действует режим КТО.
При этом Владимир Путин заявлял о своей уверенности в полном освобождении Курской области от формирований ВСУ. Президент также обращал внимание, что после того, как украинские войска покинут российские территории, там будет очень востребована работа волонтеров.
ВС РФ перекрыли маршрут прорыва ВСУ в Курской области