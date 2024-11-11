Средства ПВО сбили ночью 13 беспилотников над Курской и Белгородской областями

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 13 украинских беспилотников над Курской и Белгородской областями в ночь на 11 ноября. Об этом заявили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, все дроны относились к самолетному типу. Из них 12 было уничтожено над Курской областью, один – над Белгородской.

Ранее два человека пострадали после атаки украинских дронов в селах Устинка и Цаповка Белгородской области. Одним из пострадавших оказался боец самообороны.

Еще трое человек получили травмы при воздушной атаке ВСУ в белгородском селе Новом. Украинские войска сбросили взрывные устройства с БПЛА на территорию частного домовладения.