11 ноября, 07:39Происшествия
Средства ПВО сбили ночью 13 беспилотников над Курской и Белгородской областями
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 13 украинских беспилотников над Курской и Белгородской областями в ночь на 11 ноября. Об этом заявили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, все дроны относились к самолетному типу. Из них 12 было уничтожено над Курской областью, один – над Белгородской.
Ранее два человека пострадали после атаки украинских дронов в селах Устинка и Цаповка Белгородской области. Одним из пострадавших оказался боец самообороны.
Еще трое человек получили травмы при воздушной атаке ВСУ в белгородском селе Новом. Украинские войска сбросили взрывные устройства с БПЛА на территорию частного домовладения.
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