Один человек погиб при наезде автомобиля на боеприпас в Белгородской области

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Автомобиль подорвался на боеприпасе в селе Старый Хутор Валуйского округа Белгородской области. В результате один человек погиб, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"От полученных ран мужчина скончался на месте до приезда медиков. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего", – написал он.

Кроме того, его жена получила множественные осколочные ранения. Ее передали бригаде скорой помощи. Как уточнил Гладков, женщину доставят в Валуйскую ЦРБ.

Ранее ВСУ с помощью беспилотника разбросали мины "лепесток" в Белгородском районе, на них подорвался один автомобиль. Гладков уточнил, что для обеспечения безопасности оперативные службы перекрыли участок дороги от окраины Красного Октября в направлении села Чайки. Он также призвал жителей области воздержаться от поездок по данному участку дороги.

Между тем сообщалось о троих пострадавших в результате атаки ВСУ по белгородскому селу Устинке. Их доставили с минно-взрывными травмами в белгородскую городскую больницу в состоянии средней степени тяжести. Врачи оказали им всю необходимую помощь.

Позже стало известно о погибшем на месте происшествия мирном жителе.

