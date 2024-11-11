Российские военные отразили 6 контратак ВСУ в Курской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

ВСУ за сутки провели шесть контратак в Курской области, однако все они были отражены российскими военными. Об этом заявили в Минобороны России.

По данным ведомства, подразделения группировки "Север" поразили формирования 21, 22, 41, 47, 61 и 115-й механизированных, 17-й танковой, 80, 82 и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, 103, 112 и 129-й бригад теробороны ВСУ в районах населенных пунктов Дарьино, Леонидово, Малая Локня, Николаево-Дарьино и Новоивановка.

Шесть контратак противника отразили в направлении населенных пунктов Дарьино, Николаево-Дарьино и Новоивановка. В результате украинская армия потеряла до 70 человек убитыми и ранеными, также уничтожены танк, два бронетранспортера, четыре боевые бронированные машины и автомобиль. Пять военнослужащих ВСУ сдались в плен.

Всего за сутки, уточнили в Минобороны, ВСУ лишились свыше 300 военных на курском направлении. Кроме того, уничтожены БМП, восемь боевых бронированных машин, три артиллерийских орудия, миномет и семь автомобилей.

За все время боев в регионе противник потерял более 31 390 военнослужащих, 195 танков, 127 БМП, 109 бронетранспортеров, 1 110 боевых бронированных машин, 850 автомобилей, 265 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок РСЗО, включая 11 HIMARS и шесть MLRS американского производства.

Боевые действия в Курской области продолжаются с 6 августа. По этой причине в регионе введен режим ЧС федерального характера и действует режим КТО.

Между тем как писали СМИ со ссылкой на источники в ВСУ, Киев отправил больше военных в Курскую область, чем в Донбасс. При этом в районе боестолкновений украинские солдаты не всегда обеспечены необходимым вооружением и техникой, но с личным составом проблем нет, утверждал один из источников.