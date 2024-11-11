Главком ВСУ Сырский назвал "уничтожение врага" задачей армии в Курской области

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Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский назвал "уничтожение врага" приоритетной задачей армии в Курской области, пишет RT.

"Наша задача на этом направлении – сдерживать и уничтожать врага на его земле", – заявил он.

Ранее Сырский провел переговоры с главкомом объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генералом Кристофером Каволи. Украинский военный проинформировал об обстановке на линии фронта, а также пожаловался на то, что ситуация остается сложной и "имеет тенденцию к обострению".

Боевые столкновения с украинскими подразделениями в Курской области продолжаются с 6 августа. По этой причине в регионе введен режим ЧС федерального характера и действует режим КТО.

Украинские войска, по последним данным, потеряли более 31 090 военных и 194 танка за все время боевых действий в Курской области.