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Украинские войска потеряли более 31 090 военных и 194 танка за все время боевых действий в Курской области. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Кроме того, потери ВСУ составили 126 боевых машин пехоты, 107 бронетранспортеров, 1 102 боевых бронированных машин, 843 автомобиля, 262 артиллерийских орудия, 40 пусковых установок РСЗО, 11 пусковых установок ЗРК, семь транспортно-заряжающих машин, 62 станции РЭБ, 12 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 26 единиц инженерной и другой техники.

При этом за сутки ВСУ потеряли свыше 290 военнослужащих, пять танков, три боевые машины пехоты, семь боевых бронированных машин, а также три миномета, станцию радиоэлектронной борьбы и десять автомобилей. Три военнослужащих ВСУ сдались в плен, добавило ведомство.

Боевые столкновения с украинскими подразделениями в Курской области продолжаются с 6 августа. По этой причине в регионе введен режим ЧС федерального характера и действует режим КТО.

При этом Владимир Путин заявлял о своей уверенности в полном освобождении Курской области от формирований ВСУ. Президент также обращал внимание, что после того, как украинские войска покинут российские территории, там будет очень востребована работа волонтеров.

