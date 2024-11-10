Главком ВСУ Сырский пожаловался на обострение обстановки на фронте

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Главнокомандующий украинской армией Александр Сырский провел переговоры с главкомом объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генералом Кристофером Каволи. Об этом Сырский сообщил в своих соцсетях, пишет РИА Новости.

Во время телефонного разговора украинский военный проинформировал Каволи об обстановке на линии фронта, а также пожаловался на то, что ситуация остается сложной и "имеет тенденцию к обостроению".

Владимир Путин ранее сообщил, что российские военнослужащие блокировали две крупные группировки ВСУ на купянском направлении.

В одном очаге бойцы России практически окружили украинскую группировку численностью около 10 тысяч солдат, прижав их к водохранилищу. В другом очаге – под самим Купянском – блокированы около 5 тысяч военных ВСУ.

Кроме того, солдаты РФ уничтожили американскую боевую бронемашину Stryker в Харьковской области. Для этого они использовали беспилотник. Машину обнаружили военнослужащие разведывательного подразделения группировки войск "Север".