Путин: бойцы РФ блокировали две группировки ВСУ на купянском направлении

Фото: Министерство обороны РФ

Российские военнослужащие блокировали две крупные группировки ВСУ на купянском направлении. Об этом заявил Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Сейчас на некоторых направлениях, на купянском направлении – не знаю, говорили это военные или нет пока – там два очага блокирования", – рассказал президент.

По его данным, в одном очаге бойцы РФ практически окружили украинскую группировку численностью около 10 тысяч солдат, прижав их к водохранилищу. В другом очаге – под самим Купянском – блокированы около 5 тысяч военных ВСУ.

"В окружении уже находятся и пытаются навести понтонные переправы для того, чтобы частично эвакуироваться хотя бы, но наша артиллерия их мгновенно уничтожает", – добавил Владимир Путин.

Ранее солдаты ВС РФ освободили населенный пункт Кременная Балка в Донецкой Народной Республике (ДНР). В боевых действиях приняли участие военнослужащие подразделения группировки войск "Центр".

Помимо этого, российские бойцы группировок войск "Восток" и "Юг" освободили населенные пункты Максимовка и Антоновка в ДНР.