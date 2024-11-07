Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Солдаты ВС РФ освободили населенный пункт Кременная Балка в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщает пресс-служба Минобороны России.

В боевых действиях приняли участие военнослужащие подразделения группировки войск "Центр", уточнили в оборонном ведомстве.

Противник в зоне ответственности данной российской группировки потерял до 455 военнослужащих, бронетранспортер Viking шведского производства, боевую бронированную машину HMMWV производства США, три боевые бронированные машины "Казак", три автомобиля, две гаубицы Д-30 и противотанковую пушку "Рапира".

Ранее российские войска взяли под контроль Кураховку в ДНР и Першотравневое в Харьковской области. Першотравневое сумели занять военные из группировки войск "Запад". Кураховку, в свою очередь, освободили подразделения группировки войск "Центр".

До этого бойцы освободили Леонидовку, Селидово, Горняк, Цукурино и Измайловку, после чего продолжили продвижение в глубину обороны украинских формирований.

