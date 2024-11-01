Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы РФ освободили населенный пункт Леонидовка в Донецкой Народной Республике, заявили в Минобороны России.

По данным ведомства, в настоящее время подразделения группировки российских войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны украинских формирований.

Помимо Леонидовки, бойцы группировки сумели освободить населенные пункты Селидово, Горняк, Цукурино и Измайловка. Все они также расположены на территории ДНР.

Ранее группировка войск "Восток" ВС РФ освободила населенный пункт Ясная Поляна в ДНР. Этого удалось достичь в результате активных и решительных действий. Также российские военные поразили живую силу и технику двух бригад ВСУ.