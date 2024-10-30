Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Подразделения группировки войск "Запад" ВС РФ освободили Кругляковку в Харьковской области. Об этом заявили в Минобороны РФ.

В результате боевых действий ВСУ потеряли до 410 военных, две боевые машины пехоты, боевую бронированную машину "Казак", шесть пикапов и несколько орудий, уточнили в ведомстве.

Российские солдаты также нанесли поражение технике 14-й, 63-й, 92-й механизированных, 3-й штурмовой бригад украинских сил в районах населенных пунктов Петропавловка, Берестовое Харьковской области, Надия ЛНР, а также Серебрянского лесничества.

Помимо этого, было отражено пять контратак штурмовых групп 14-й механизированной, 77-й аэромобильной бригад ВСУ и 1-й бригады нацгвардии, а также уничтожены пять полевых складов боеприпасов.

Накануне под контролем ВС РФ оказался город Селидово в Донецкой Народной Республике (ДНР). В боевых действиях участвовали бойцы группировки войск "Центр".

В этот же день в ДНР были освобождены населенные пункты Катериновка, Горняк и Доброволье. Операцию в первом провели солдаты подразделения "Южной" группировки войск, во втором – военнослужащие "Центра", а в третьем – "Востока".