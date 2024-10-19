Глава Харьковской ВГА Ганчев заявил, что Харьков должен быть освобожден

Фото: 123RF/giusparta

Харьков должен быть освобожден, однако говорить о сроках пока преждевременно. Такое заявление сделал глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в интервью РИА Новости.

"Я уверен в том, что Харьков все равно должен быть освобожден, это русский город, все харьковчане это прекрасно понимают", – сказал он.

Ганчев заявил, что не все харьковчане могут высказаться по этому поводу, пока город находится в оккупации, но выразил уверенность в том, что Харьков "ждет своего времени". Однако, по его словам, обсуждать подобные планы нужно будет только тогда, когда войска ВС РФ приблизятся к городу.

Ранее Ганчев высказался по вопросу проведения референдума о вступлении области в состав России.Он заявил, что находится полностью на стороне жителей региона в данном вопросе, однако отметил, что общественное мнение нужно изучить более подробно и масштабно. По словам Ганчева, принимать решение должны будут все граждане области, а не только те, кто уже получил гражданство России.