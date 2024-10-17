Глава Харьковской ВГА поддержал жителей региона в вопросе вхождения в состав России

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Глава российской военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев высказался по вопросу проведения референдума о вступлении области в состав России. Об этом пишет РИА Новости.

Он заявил, что находится полностью на стороне жителей региона в данном вопросе, однако отметил, что общественное мнение нужно изучить более подробно и масштабно. По словам Ганчева, принимать решение должны будут все граждане области, а не только те, кто уже получил гражданство России.

Кроме того, глава ВГА Харьковской области заявил, что подобные обращения от людей приходят регулярно.

Ранее Ганчев подчеркивал, что ВС РФ освободили уже 200 квадратных километров области. Позднее он напомнил, что российские войска смогли взять под контроль почти 40% города Волчанска, а северная его часть уже полностью освобождена.