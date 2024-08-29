Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы России освободили населенные пункты Стельмаховка и Николаевка в Луганской и Донецкой народных республиках. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Более того, российская группировка нанесла поражение живой силе и технике двух украинских бригад в Харьковской области и Донецкой Народной Республике, а также отразила шесть контратак ВСУ.

В результате украинские войска потеряли до 520 военных, шесть автомобилей, американскую гаубицу М198, гаубицу Мста-Б, два орудия Д-30, две станции радиоэлектронной борьбы Анклав-Н и Квертус.

Накануне подразделения группировки войск "Центр" Вооруженных сил России освободили населенный пункт Камышевка в ДНР. После этого армия продолжила продвижение в глубину обороны противника.

Ранее Генштаб ВСУ заявил о напряженной ситуации на купянском направлении. По информации украинского ведомства, не менее сложная обстановка складывается на красноармейском (покровском) направлении в подконтрольных Киеву районах ДНР.

