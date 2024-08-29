Генштаб ВСУ заявил о напряженной ситуации на купянском направлении

Фото: Министерство обороны РФ

Крайне напряженная ситуация для украинских войск сложилась на купянском направлении. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на заявление Генштаба ВСУ.

Кроме того, по информации украинского ведомства, не менее сложная обстановка складывается на красноармейском (покровском) направлении в подконтрольных Киеву районах ДНР.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил ранее, что нападение украинских сил на Курскую область является попыткой отвлечь российские войска от Покровска в ДНР. Он также констатировал продолжающееся усиление давления ВС РФ на этом направлении.

28 августа стало известно, что подразделения группировки войск "Центр" ВС России освободили населенный пункт Камышевка в Донецкой Народной Республике. В Минобороны РФ добавили, что войска продолжают продвижение в глубину обороны противника.