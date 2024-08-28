28 августа, 12:06Политика
ВС РФ освободили населенный пункт Камышевка в ДНР
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Подразделения группировки войск "Центр" Вооруженных сил России освободили населенный пункт Камышевка в Донецкой Народной Республике (ДНР), передает пресс-служба Минобороны РФ.
В данный момент войска продолжают продвижение в глубину обороны противника, добавили в оборонном ведомстве.
Накануне российская армия в ходе военных действий освободила Орловку. Помимо этого, оперативно-тактическая авиация ВС РФ поразила скопления живой силы и техники ВСУ в 142 районах.
Кроме того, на прошлой неделе министр обороны РФ Андрей Белоусов направил поздравительные телеграммы российским бойцам 132-й отдельной гвардейской Горловской мотострелковой бригады, в которых поздравил их с освобождением населенного пункта Артемово в ДНР.
Письма также были отправлены бойцам 1-й отдельной гвардейской мотострелковой Славянской бригады, которая выполняет боевые задачи на самых сложных направлениях, шаг за шагом приближая день полного освобождения Донбасса от противника.
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