Фото: ТАСС/AP/24th Mechanised Brigade/Oleg Petrasiuk

У Вооруженных сил Украины (ВСУ) нет панического отступления, они сопротивляются на всех направлениях. Об этом в эфире радио КП заявил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев.

Ганчев рассказал, что украинские военные при этом несут тяжелые потери.

"Мы давно слышим от местного населения о том, как ВСУ собирают людей в ходе мобилизации, чтобы потом бросить их на убой. Но все-таки они вгрызаются, нам не всегда удается быстро продвигаться, но мы идем вперед", – отметил он и добавил, что контратаки у украинцев не получаются.

Ранее российские военные ликвидировали скопление живой силы ВСУ на одном из островов в дельте Днепра. Противника выявила воздушная беспилотная разведка. После этого артиллеристы-реактивщики группировки "Днепр" нанесли удар по украинской армии.

До этого ВС РФ уничтожили в Харьковской области ЗРК С-300П, с помощью которого ВСУ атаковали гражданские объекты Белгородской области. Место нахождения цели установила разведка. При нанесении удара российские силы использовали управляемую ракету Х-35.