ВС РФ уничтожили скопление боевиков ВСУ на одном из островов в дельте Днепра

Фото: телеграм-канал "Владимир Сальдо"

Российские военнослужащие уничтожили скопление боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) на одном из островов в дельте Днепра, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Группа противника была выявлена воздушной беспилотной разведкой. После этого артиллеристы-реактивщики группировки войск "Днепр" нанесли удар по украинским военным.

Для этого российские войска применили реактивные системы залпового огня "Град", которые нанесли удар по противнику, находясь на расстоянии 20 километров. В результате удара ВС РФ погибли все боевики киевского режима, которые находились на острове, подчеркнул глава региона.

Ранее подразделения российской армии сумели закрепиться на стратегически и тактически удобных и важных позициях неподалеку от города Волчанска Харьковской области. При этом ВСУ лишаются возможностей для контратак по российским позициям и продолжают нести значительные потери, отходя назад.