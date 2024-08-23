Ганчев: ВС РФ закрепились на тактически удобных позициях у Волчанска

Фото: Министерство обороны РФ

Подразделения Вооруженных сил России сумели закрепиться на стратегически и тактически удобных и важных позициях неподалеку от города Волчанска Харьковской области, рассказал в ходе интервью ТАСС глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

"Я объединяю липцевское и волчанское направления в северной части нашей области. В основном там, конечно, сейчас позиционные бои", – отметил он.

При этом Вооруженные силы Украины (ВСУ) лишаются возможностей для контратак по российским позициям и продолжают нести значительные потери, отходя назад, рассказал он. Однако украинские войска регулярно пытаются перейти в атаку.

По словам Ганчева, киевский режим "подтянул очень серьезные резервы" на это направление. Он обратил внимание, что одним из важнейших факторов ведения позиционных боях является истощение противника.

Накануне военнослужащие российской группировки войск "Север" нанесли поражение четырем бригадам ВСУ на волчанском и липцовском направлениях. Потери украинских формирований при этом составили до 100 военных, две гаубицы Д-30, гаубица Д-20 и три автомобиля.