Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Подразделения группировки войск "Центр" ВС России освободили населенный пункт Межевое в Донецкой Народной Республике, сообщает Минобороны РФ.

За сутки ВСУ потеряли в зоне ответственности группировки 640 военных. Российская сторона поразила формирования шести бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны в районах Дзержинска, Пантелеймоновки, Розовки, Гродовки, Сергеевки и Воздвиженки.

Кроме того, российские войска отразили пять контратак подразделений 53-й, 151-й механизированных бригад ВСУ, 15-й бригады нацгвардии и штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины.

Украина потеряла две боевые бронированные машины "Казак", девять автомобилей, 155-мм гаубицу М777, две 152-мм гаубицы "Мста-Б", два 152-мм орудия Д-20, четыре 122-мм гаубицы Д-30 и 105-мм орудие М119.

Между тем потери ВСУ в зоне группировки "Юг" в ДНР составили до 765 военных. ВС РФ заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике в районах Верхнекаменского, Переездного, Григоровки, Часова Яра, Красногоровки, Максимильяновки и Константиновки.

Накануне российская группировка "Центр" освободила населенный пункт Желанное в ДНР. До этого российские войска той же группировки войск освободили один из крупнейших населенных пунктов Торецкой агломерации и стратегически важный логистический узел Новгородское.

Населенный пункт, расположенный в ДНР, за время нахождения под контролем Украины был переименован киевским режимом в Нью-Йорк.

