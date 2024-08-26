Россия запросила заседание СБ ООН по западным поставкам вооружений Киеву

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Россия запросила заседание Совбеза ООН по западным поставкам вооружений Киеву на 30 августа. Об этом первый зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский написал в своем телеграм-канале.

"Дав себе время немного развеяться в Швейцарии, западные члены СБ решили-таки в августе поднять в СБ ООН украинский сюжет. Заседание запрошено ими на 15:00 по Нью-Йорку (22:00 по московскому времени. – Прим. ред.) 28 августа. Мы в долгу не остались и запросили заседание по поставкам западного оружия киевскому режиму на 10:00 по Нью-Йорку (17:00 по московскому времени. – Прим. ред.) 30 августа", – заявил дипломат.

Полянский отметил, что в ходе заседания будут затронуты и другие неудобные для Запада аспекты украинского кризиса и "внутриукраинского гниения".

Между тем Пентагон заявил о беспокойстве из-за угрозы эскалации украинского конфликта в связи с действиями ВСУ. Если РФ не отвечает на что-то, это не означает, что она не может или не захочет это сделать в будущем, сказала заместитель официального представителя американского ведомства Сабрина Сингх. С ее слов, Вашингтон всегда оценивает риск эскалации, однако в любом случае будет поддерживать Киев в долгосрочном периоде.