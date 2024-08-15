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Пентагон обеспокоен угрозой эскалации конфликта на Украине из-за действий ВСУ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя официального представителя американского ведомства Сабрину Сингх.

"Если Россия не отвечает на что-то, не означает, что они не могут или не захотят сделать это в будущем", – ответила она на вопрос о риске ответных мер со стороны РФ.

По словам представителя Пентагона, США всегда оценивают риск эскалации, однако в любом случае будут продолжать поддержку Украины в долгосрочном периоде.

Сингх поделилась, что США все еще стремятся получить больше информации о целях нападения ВСУ на Курскую область. Вместе с тем, по мнению Штатов, Украина должна самостоятельно раскрыть цели организованных ей военных операций.

Бои с украинскими военными в Курской области продолжаются с 6 августа. В связи с этим в регионе был введен режим ЧС федерального характера. Кроме того, с 10 августа в Курской, Белгородской и Брянской областях также действует режим контртеррористической операции (КТО).

По данным на 15 августа, общие потери ВСУ на курском направлении составили около 2 640 военных, 37 танков и 32 бронетранспортера.

Как отметили в Минобороны, вторжение Вооруженных сил Украины на территорию Курской области управляется и согласовывается Киевом с западными спецслужбами.