Генштаб подготовил план действий по усилению защиты Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Генеральный штаб подготовил план действий в Белгородской области, в том числе по повышению эффективности системы управления войсками во взаимодействии с другими силовыми ведомствами и администрацией региона, сообщил глава Минобороны РФ Андрей Белоусов.

В рамках него также планируется определить ответственных должностных лиц и выделить дополнительные силы и средства, которые направят для выполнения основных задач.

Министр взял на личный контроль реализацию плана по дополнительным мерам защиты населения Белгородской области.

В совещании с ним принимали участие губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, заместители министра обороны РФ генерал-лейтенант Андрей Булыга и Алексей Криворучко, представители администрации президента РФ.

Утром 15 августа в Белгородской области объявили режим чрезвычайной ситуации федерального характера. Глава МЧС РФ Александр Куренков также предложил установить в регионе федеральный уровень реагирования.

По словам Куренкова, обстановка в Белгородской области остается сложной и напряженной. В результате атак со стороны ВСУ были повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры, имеются погибшие и пострадавшие.

С 10 августа в Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим КТО.