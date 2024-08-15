15 августа, 14:55Безопасность
Генштаб подготовил план действий по усилению защиты Белгородской области
Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"
Генеральный штаб подготовил план действий в Белгородской области, в том числе по повышению эффективности системы управления войсками во взаимодействии с другими силовыми ведомствами и администрацией региона, сообщил глава Минобороны РФ Андрей Белоусов.
В рамках него также планируется определить ответственных должностных лиц и выделить дополнительные силы и средства, которые направят для выполнения основных задач.
Министр взял на личный контроль реализацию плана по дополнительным мерам защиты населения Белгородской области.
В совещании с ним принимали участие губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, заместители министра обороны РФ генерал-лейтенант Андрей Булыга и Алексей Криворучко, представители администрации президента РФ.
Утром 15 августа в Белгородской области объявили режим чрезвычайной ситуации федерального характера. Глава МЧС РФ Александр Куренков также предложил установить в регионе федеральный уровень реагирования.
По словам Куренкова, обстановка в Белгородской области остается сложной и напряженной. В результате атак со стороны ВСУ были повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры, имеются погибшие и пострадавшие.
С 10 августа в Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим КТО.
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