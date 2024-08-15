Четыре мирных жителя пострадали при атаке БПЛА на Шебекино

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Четыре мирных жителя пострадали при атаке украинских БПЛА на Шебекино в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Среди пострадавших – два фельдшера скорой помощи. У женщины – закрытый перелом ноги и плечевой кости, у мужчины – минно-взрывная травма, контузия и множественные осколочные ранения спины. Пострадавших бригадами СМП доставили в городскую больницу № 2 Белгорода. Еще двоих раненых с различными осколочными ранениями отвезли в областную клиническую больницу.

В результате нескольких атак БПЛА загорелись две квартиры в многоквартирном доме. Сотрудники МЧС оперативно ликвидировали очаги возгорания.

Накануне дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над Белгородской областью. БПЛА был сбит в 22:15 по московскому времени. При помощи этого дрона ВСУ пытались совершить террористическую атаку по объектам РФ.

Российские ПВО ранее уничтожили пять беспилотников самолетного типа в Брянской области. В результате атаки никто не пострадал и не было разрушений.

