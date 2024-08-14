Силы ПВО уничтожили пять БПЛА в Брянской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские силы противовоздушной обороны уничтожили пять беспилотников самолетного типа в Брянской области. В результате атаки никто не пострадал и не было разрушений, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

"Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области. Пять беспилотных летательных аппаратов самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО министерства обороны РФ", – отметил глава региона.

Богомаз отметил, что сейчас на месте случившегося работают оперативные и экстренные службы.

Минувшей ночью российская система противовоздушной обороны сбила 117 украинских беспилотников самолетного типа и 4 тактические ракеты "Точка-У". 37 дронов и 4 ракеты уничтожили над Курской областью, столько же беспилотников – над Воронежской областью. 17 БПЛА сбили над Белгородской областью, 11 – над Нижегородской областью, 9 – над Волгоградской, 3 – над Брянской.

Ранее украинские военные разрушили Вознесенский храм-часовню в поселке Краснооктябрьский Глушковского района Курской области. Двенадцать священников выехали из Суджанского района, где продолжаются ожесточенные бои. Все они поселились у родственников в Курске.

