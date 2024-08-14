ПВО России за ночь сбила 117 дронов и 4 ракеты ВСУ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Минувшей ночью российская система противовоздушной обороны сбила 117 украинских беспилотников самолетного типа и 4 тактические ракеты "Точка-У", сообщает Минобороны РФ.

37 дронов и 4 ракеты уничтожили над Курской областью, столько же беспилотников – над Воронежской областью. 17 БПЛА сбили над Белгородской областью, 11 – над Нижегородской областью, 9 – над Волгоградской, 3 – над Брянской, 2 – над Орловской и 1 – над Ростовской областью.

Ранее сообщалось, что российские ПВО сбили украинские дроны в Орловской и Ростовской областях.

Аналогичные сообщения поступали в ночь на 14 августа из Воронежской и Курской областей, а в Липецкой области объявляли красный уровень угрозы атаки. По предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.

