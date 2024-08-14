Красный уровень угрозы атаки БПЛА объявлен в Липецкой области

Фото: Министерство обороны РФ

На территории Липецкой области объявили красный уровень угрозы атаки беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в своем телеграм-канале.

Глава области призвал местных жителей по возможности оставаться дома и не подходить к окнам.

Этой ночью атаке ВСУ уже подверглись несколько российских регионов. Так, в Воронежской области было сбито большое количество вражеских беспилотников. Тем не менее никто не пострадал.

Также четыре украинские ракеты были уничтожены в небе над Курской областью. Еще один беспилотник ВСУ был сбит над Брянской областью, пострадавших нет.