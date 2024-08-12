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12 августа, 07:17

Происшествия

ПВО уничтожила 18 украинских беспилотников за ночь

Фото: Министерство обороны РФ

За ночь российская система противовоздушной обороны уничтожила 18 украинских беспилотников над территорией России, сообщили в Минобороны РФ.

11 БПЛА ликвидировали над Курской областью, 5 – над Белгородской областью и 2 – над Воронежской областью.

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил в своем телеграм-канале, что за ночь дежурные силы ПВО уничтожили в регионе несколько украинских беспилотников. По его словам, никто не пострадал. Повреждений также нет.

В свою очередь, губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщал, что в небе над областью с помощью средств радиоэлектронной борьбы были нейтрализованы и уничтожены четыре беспилотника ВСУ. Обошлось без пострадавших.

Российские ПВО уничтожили два БПЛА ВСУ над Курской областью

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