ПВО уничтожила 18 украинских беспилотников за ночь

Фото: Министерство обороны РФ

За ночь российская система противовоздушной обороны уничтожила 18 украинских беспилотников над территорией России, сообщили в Минобороны РФ.

11 БПЛА ликвидировали над Курской областью, 5 – над Белгородской областью и 2 – над Воронежской областью.

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил в своем телеграм-канале, что за ночь дежурные силы ПВО уничтожили в регионе несколько украинских беспилотников. По его словам, никто не пострадал. Повреждений также нет.

В свою очередь, губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщал, что в небе над областью с помощью средств радиоэлектронной борьбы были нейтрализованы и уничтожены четыре беспилотника ВСУ. Обошлось без пострадавших.