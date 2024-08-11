Женщина пострадала при атаке дронов ВСУ на дом в белгородском Шебекине

Фото: телеграм-канал "Шепот Шебекино"

Женщина получила травмы в результате атаки трех беспилотников ВСУ по жилому дому в белгородском Шебекине. Глава региона Вячеслав Гладков рассказал о происшествии в своем официальном телеграм-канале.

"Женщину с минно-взрывной травмой, осколочными ранениями кисти и ног бригада СМП доставляет в областную клиническую больницу. В результате атаки произошло возгорание части кровли площади дома и одной квартиры", – говорится в его публикации.

Через некоторое время задымление зафиксировали в другом доме, добавил губернатор. Сейчас пожарные занимаются тушением.

Также в селе Новая Таволжанка дрон-камикадзе атаковал одну из квартир многоквартирного дома. Гладков сообщил о повреждении остекления и фасада. Кроме того, выбиты окна и повреждена кровля частного дома.

Накануне четыре человека пострадали при атаке ВСУ на Белгородскую область. Среди них оказался мужчина с минно-взрывной травмой и осколочным ранением ноги, которого бригада СМП доставила в городскую больницу № 2. Там же находятся две женщины. У одной черепно-мозговая травма и осколочное ранение плеча, у второй – осколочные ранения спины. Еще одну женщину госпитализировали после обстрела в Шебекине.

