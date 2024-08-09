09 августа, 06:27Происшествия
Шесть человек пострадали при атаке БПЛА в Липецкой области
Фото: Министерство обороны РФ
Шесть человек, согласно предварительным данным, пострадали в результате массированной атаки БПЛА на Липецк. Об этом губернатор региона Игорь Артамонов сообщил в своем телеграм-канале.
"Всем пострадавшим оказывается помощь в больницах Липецка", – написал он.
Артамонов также сообщил, что в регионе вновь действует угроза атаки БПЛА и работают средства ПВО. Он призвал граждан оставаться дома или укрыться в безопасном месте.
ВСУ начали массированную атаку беспилотников на Липецк в ночь на 9 августа. Из-за атаки произошла детонация взрывоопасных объектов вдали от гражданских строений.
Через некоторое время в регионе был введен режим ЧС, а для обеспечения безопасности жителей началась эвакуация населенных пунктов Копцевы хутора, Федоровка, Яковлевка и Тынковка.