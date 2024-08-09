Шесть человек пострадали при атаке БПЛА в Липецкой области

Фото: Министерство обороны РФ

Шесть человек, согласно предварительным данным, пострадали в результате массированной атаки БПЛА на Липецк. Об этом губернатор региона Игорь Артамонов сообщил в своем телеграм-канале.

"Всем пострадавшим оказывается помощь в больницах Липецка", – написал он.

Артамонов также сообщил, что в регионе вновь действует угроза атаки БПЛА и работают средства ПВО. Он призвал граждан оставаться дома или укрыться в безопасном месте.

ВСУ начали массированную атаку беспилотников на Липецк в ночь на 9 августа. Из-за атаки произошла детонация взрывоопасных объектов вдали от гражданских строений.

Через некоторое время в регионе был введен режим ЧС, а для обеспечения безопасности жителей началась эвакуация населенных пунктов Копцевы хутора, Федоровка, Яковлевка и Тынковка.

