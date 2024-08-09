Режим ЧС ввели в Липецком округе

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Жителей четырех населенных пунктов в Липецком округе эвакуируют для обеспечения их безопасности, в регионе вводится режим ЧС. Об этом сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в своем телеграм-канале.

"Для ликвидации последствий детонации взрывоопасных объектов вводится режим ЧС на территории Липецкого муниципального округа", – написал он.

Артамонов уточнил, что для обеспечения безопасности жителей принято решение провести эвакуацию населенных пунктов: Копцевы хутора, Федоровка, Яковлевка, Тынковка. По его словам, для жителей готовятся пункты временного размещения и транспорт. Он заявил, что жителям указанных населенных пунктов необходимо следовать указаниям представителей экстренных служб.

Ранее Артамонов сообщал о массированной атаке беспилотников на Липецк. По его словам, при падении БПЛА в регионе был поврежден объект энергетической инфраструктуры, зафиксированы нарушения энергоснабжения. Он также рассказал о детонации взрывоопасных объектов вдали от гражданских строений.

