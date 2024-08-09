Объект энергетической инфраструктуры поврежден в Липецке в результате падения БПЛА

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

При падении БПЛА в Липецкой области поврежден объект энергетической инфраструктуры, зафиксированы нарушения энергоснабжения. Об этом сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в своем телеграм-канале.

Артамонов также заявил, что произошла детонация взрывоопасных объектов вдали от гражданских строений. По его словам, на месте происшествия работают все экстренные службы, а специалисты уже приступили к восстановительным работам.

Губернатор подчеркнул, что угроза атаки БПЛА сохраняется, силы ПВО и средства подавления продолжают свою работу. Он призвал граждан оставаться в безопасном месте до отбоя сигнала об угрозе с воздуха.

Ранее Артамонов сообщал, что Липецк подвергся массированной атаке БПЛА.

До этого губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал, что в ночь на 9 августа над акваторией Черного моря, согласно предварительным данным, была сбита противокорабельная ракета "Нептун" ВСУ.