Более 400 домовладений подпадают под эвакуацию в Липецкой области

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В зону эвакуации в Липецком муниципальном округе попадают 416 домовладений, для их жителей были развернуты пункты временного размещения в школе села Кузьминские Отвержки и в доме культуры Новой Деревни, во все населенные пункты для эвакуации прибыли автобусы. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в своем телеграм-канале.

"В зону эвакуации попадают 416 домовладений. В настоящий момент развернуты пункты временного пребывания в школе села Кузьминские Отвержки и в доме культуры Новой Деревни. Во все населенные пункты прибыли автобусы для эвакуации жителей", – написал он.

По словам губернатора, на месте работают экстренные службы, проводится подомовой обход. Он уточнил, что часть жителей приняли решение не покидать дома и укрыться в подвалах.

Артамонов отметил, что в эвакуируемых населенных пунктах выставляются посты для охраны домов и имущества жителей. На подъездных дорогах размещены посты автоинспекции, движение транспорта ограничено.

Кроме того, губернатор сообщил, что подача электричества на объекты энергопотребления в Липецке была восстановлена.

ВСУ начали массированную атаку беспилотников на Липецк в ночь на 9 августа. При падении БПЛА в регионе был поврежден объект энергетической инфраструктуры и зафиксированы нарушения энергоснабжения. Губернатор также сообщил о детонации взрывоопасных объектов вдали от гражданских строений.

В регионе после этого был объявлен режим ЧС. Для обеспечения безопасности жителей проводится эвакуация населенных пунктов Копцевы хутора, Федоровка, Яковлевка и Тынковка.

