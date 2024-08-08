Гладков: 16 человек пострадали в результате атак ВСУ на Белгородскую область

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

В Белгородской области 16 человек пострадали в результате обстрелов и атак украинских дронов за прошлые сутки. Глава региона Вячеслав Гладков рассказал о последствиях в своем телеграм-канале.

"За вчерашний день Белгородская область была 86 раз атакована. Обстрелы и атаки беспилотников. 16 мирных жителей пострадали, 13 до сих пор находятся в медицинских учреждениях, один тяжело ранен", – уточнил он.

Ранее 31 человек, в том числе шестеро детей, пострадали и получили ранения в результате обстрелов со стороны ВСУ Курской области.

До тысячи украинских боевиков проникли на территорию Суджанского района Курской области 6 августа. Российским войскам удалось остановить продвижение ВСУ на территории РФ.

