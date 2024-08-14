Силы ПВО сбили украинские беспилотники в Орловской и Ростовской областях

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинские беспилотники над Ростовской и Орловской областями. Об этом сообщили местные власти в своих соцсетях.

Так, по словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, в регионе был уничтожен один вражеский БПЛА. Предварительно, в результате падения обломков пострадавших и разрушений нет.

Над Орловской областью были сбиты два вражеских дрона, сообщил глава региона Андрей Клычков. При воздушной атаке также никто не пострадал.

"Очевидно, что киевский преступный режим вновь избирает своими целями гражданские объекты. Но мы продолжим всеми силами поддерживать наших пострадавших соседей и нашу армию", – добавил Клычков.

Атаке украинских беспилотников этой ночью подверглись несколько российских регионов. В частности, большое количество БПЛА было уничтожено в Воронежской области. После атаки в регионе зафиксировали незначительные повреждения нескольких жилых домов, хозпостроек и автомобилей.

Кроме того, средства ПВО уничтожили четыре украинские ракеты в небе над Курской областью. Также под атаки БПЛА попали город Шебекино и село Устинка в Белгородской области.