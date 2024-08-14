Два населенных пункта Белгородской области подверглись атакам украинских дронов

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Город Шебекино и село Устинка в Белгородской области подверглись атакам украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Так, в Шебекино в результате нескольких атак дронов по многоквартирному жилому дому загорелась одна из квартир, а также произошло обрушение плит. Кроме того, повреждения получила линия газоснабжения.

В селе Устинка после сброса боеприпаса с БПЛА сгорела летняя кухня на территории одного частного дома.

В обоих случаях обошлось без пострадавших, подчеркнул Гладков. На местах работают оперативные службы.

Утром 14 августа власти Белгородской области объявили режим чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального уровня. По словам Гладкова, обстановка в регионе продолжает оставаться крайне сложной и напряженной из-за ежедневных обстрелов со стороны ВСУ.

Власти региона также планируют обратиться в правительственную комиссию с просьбой объявить чрезвычайную ситуацию на федеральном уровне.