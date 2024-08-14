Средства ПВО сбили украинский беспилотник в Белгородской области

Фото: Министерство обороны РФ

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что БПЛА был сбит в 22:15 по московскому времени. При помощи этого дрона ВСУ пытались совершить террористическую атаку по объектам РФ.

Российские ПВО ранее уничтожили пять беспилотников самолетного типа в Брянской области. В результате атаки никто не пострадал и не было разрушений.

В ночь на 14 августа системами противовоздушной обороны было сбито в общей сумме 117 украинских беспилотников самолетного типа и 4 тактические ракеты "Точка-У" над регионами РФ.