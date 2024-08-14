Два человека пострадали в результате атаки дронов ВСУ на Белгородскую область

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Два человека получили ранения после атаки украинских дронов на Белгородскую область. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Как рассказал глава области, один дрон нанес удар по автобусу в городе Шебекино, в результате чего пострадал водитель. Он получил минно-взрывную травму, баротравму и множественные осколочные ранения грудной клетки. Мужчину уже доставили в местную больницу, после оказания помощи его переведут в белгородскую городскую больницу № 2.

В селе Новая Таволжанка после атаки БПЛА на территории приусадебного участка пострадал мужчина. Он с минно-взрывной травмой и осколочным ранением плеча самостоятельно обратился в медучреждение.

"Еще один БПЛА атаковал частное домовладение в городе Шебекино. В доме выбиты окна, повреждены кровля и внутренняя отделка", – отметил Гладков.

Утром 14 августа власти Белгородской области объявили режим чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального уровня. По словам Гладкова, обстановка в регионе продолжает оставаться крайне сложной и напряженной из-за ежедневных обстрелов со стороны ВСУ.

Кроме того, ранее под атаки украинских БПЛА попали город Шебекино и село Устинка. В Шебекино загорелась одна из квартир, а также произошло обрушение плит, а в Устинке после сброса боеприпаса с БПЛА сгорела летняя кухня на территории одного частного дома.

