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14 августа, 04:57

Происшествия

Ракетная опасность объявлена в Белгородской области

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Алексей Белкин

Ракетную опасность объявили на всей территории Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

"Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала "Отбой ракетной опасности", – обратился Гладков к местным жителям.

Средства ПВО уже уничтожили этой ночью большое количество украинских беспилотников над Воронежской областью. Предварительно, в результате произошедшего никто не пострадал.

Также воздушной атаке ВСУ подверглась Курская область, где были сбиты четыре украинские ракеты. Подробности о последствиях атаки пока не приводились.

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